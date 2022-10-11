Нерехта, Костромская область, 11 октября 2022, 17:04 — REGNUM Костромское управление Федеральной антимонопольной службы уличило власти Нерехты и Нерехтского района в ограничении конкуренции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
ФАС рассмотрел жалобу индивидуального предпринимателя Максим Боровикова. Он предоставил проверяющим видеозапись разговора, в котором глава Нерехтского района Ирина Воробьёва в присутствии главы Нерехты Виктора Одинокова просит представителей предпринимателя отказаться от обслуживания маршрутов в Нерехтском районе.
После того, как предприниматель, перевозивший пассажиров в городе и районе, отказался идти на уступки, администрация перешла к активным действиям. Она заключила прямой договор с ярославской компанией, которая начала возить пассажиров по тем же маршрутам, что и Боровиков.
Сейчас 9 из 12 маршрутов в Нерехтском районе обслуживает ярославская компания ООО «СГ-ТРАНС», учредителем которой выступает Сергей Судницын. Она же перевозит пассажиров в Нерехте.
ФАС готовится возбудить дело об административном правонарушении. За заключение соглашения, ограничивающее конкуренцию в районе, должностным лицам грозит штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей или дисквалификация на срок до трех лет.
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