Нерехта, Костромская область, , 17:04 — REGNUM Костромское управление Федеральной антимонопольной службы уличило власти Нерехты и Нерехтского района в ограничении конкуренции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Шахматы Иван Шилов © ИА REGNUM

ФАС рассмотрел жалобу индивидуального предпринимателя Максим Боровикова. Он предоставил проверяющим видеозапись разговора, в котором глава Нерехтского района Ирина Воробьёва в присутствии главы Нерехты Виктора Одинокова просит представителей предпринимателя отказаться от обслуживания маршрутов в Нерехтском районе.

«Данная видеозапись была рассмотрена комиссией ФАС, были установлены нарушения федерального законодательства, которые регулируют конкурентный порядок отбора организаций для перевозки пассажиров», — сообщили ИА REGNUM в ФАС.

После того, как предприниматель, перевозивший пассажиров в городе и районе, отказался идти на уступки, администрация перешла к активным действиям. Она заключила прямой договор с ярославской компанией, которая начала возить пассажиров по тем же маршрутам, что и Боровиков.

«Осенью 2021 года в самой Нерехте были введены маршруты, дублирующие существующие направления, такая же ситуация сложилась на одном из самых популярных пригородных маршрутов «Лаврово — Новое кладбище». При этом, маршруты в Нерехте были загружены всего на 50-60%. Таким образом, предприниматель, который получал и так небольшую прибыль, лишился и её», — добавили проверяющие.

Сейчас 9 из 12 маршрутов в Нерехтском районе обслуживает ярославская компания ООО «СГ-ТРАНС», учредителем которой выступает Сергей Судницын. Она же перевозит пассажиров в Нерехте.

ФАС готовится возбудить дело об административном правонарушении. За заключение соглашения, ограничивающее конкуренцию в районе, должностным лицам грозит штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей или дисквалификация на срок до трех лет.

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