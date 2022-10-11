Иркутск, 11 октября, 2022, 16:04 — ИА Регнум. В микрорайоне Березовый Иркутского района возвели врачебную амбулаторию, сообщает 11 октября телеграм-канал правительства Приангартя.

Правительство Иркутской области Новая амбулатория в Иркутской области

Возведение новой врачебной амбулатории началось в апреле текущего года. Сейчас монтаж модульной конструкции уже завершили. На сегодняшний день благоустройство территории завершено, оборудован септик, дизельная электростанция, контейнерная площадка для мусора и ограждение.

«Внутри медучреждения оборудованы кабинеты терапевта, педиатра, акушера-гинеколога, стоматолога, а также кабинет неотложной медицинской помощи, прививочный, процедурный и другие кабинеты. Сейчас администрация Иркутской районной больницы прорабатывает график выезда узких специалистов. Новая врачебная амбулатория рассчитана на 80 посещений в смену», — рассказал Алексей Шелехов.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Здравоохранение», медицинская помощь становится доступнее в Иркутской области. Чтобы получить ее, многим сельчанам теперь не придётся ехать в другой населенный пункт.

Всего в 2022 году в рамках регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области планируют возвести 27 ФАПов и девять врачебных амбулаторий.

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