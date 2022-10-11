Таллин, 11 октября, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Европейская комиссия одобрила программу реализации структурных дотаций на период 2021-2027, в рамках которой Эстонии выделят дотаций на 3,37 млрд евро. Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов Эстонии.

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Подчеркивается, что дотации поделены на шесть тем: умная, зеленая, сплоченная, социальная, близкая к людям Эстония, а также справедливый переход северо-восточного региона страны Ида-Вирумаа на зеленую энергетику с отказом от горючего сланца.

Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус заявила в официальном комментарии: «Для инвестиций в энергосбережение в многоквартирных домах Эстония сможет, в соответствии с одобренным планом, использовать 366 млн евро. Дотации выделят также на инвестиции в ресурсоэффективность предприятий, а также на энергосбережение в учреждениях здравоохранения, конкретно в Курессаареской (остров Сааремаа) и Нарвской больницах».

Она признала, что вопрос финансирования «зеленого поворота» Ида-Вирумаа был одним из самых продолжительных по обсуждению с Еврокомиссией.