Архангельск, 11 октября 2022, 16:04 — REGNUM Мощности трех мусоросортировочных комплексов и трех новых полигонов, которые будут созданы в Архангельской области, обеспечат практически полную сортировку годового объема отходов, производимых в регионе. Об этом на полях Российского экологического форума сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, сообщает пресс-служба главы региона.
Опорные объекты системы обращения с отходами будут возводиться в рамках концессионных соглашений, которые региональное правительство заключило с Российским экологическим оператором.
Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области до конца 2024 года построят три мусоросортировочных предприятия стоимостью 5,6 млрд рублей.