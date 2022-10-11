Архангельск, 11 октября, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Мощности трех мусоросортировочных комплексов и трех новых полигонов, которые будут созданы в Архангельской области, обеспечат практически полную сортировку годового объема отходов, производимых в регионе. Об этом на полях Российского экологического форума сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, сообщает пресс-служба главы региона.

Дмитрий Cкляренко Полигон ТБО

Опорные объекты системы обращения с отходами будут возводиться в рамках концессионных соглашений, которые региональное правительство заключило с Российским экологическим оператором.

«Мы построим три мусоросортировочных комплекса с общим объемом переработки 405 тысяч тонн в год. Это примерно соотносится с годовым объемом производимого на территории региона мусора — всего у нас вырабатывается порядка 500 тысяч тонн отходов. В рамках этого проекта ещё будет создано три полигона. Это нам позволит полностью все отходы, которые за год продуцируются в Архангельской области, вовлечь в сортировку и переработку, а также сократить захоронение до уровня не более 45 процентов», — отметил Цыбульский.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области до конца 2024 года построят три мусоросортировочных предприятия стоимостью 5,6 млрд рублей.