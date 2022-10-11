Иркутск, , 16:00 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области 11 октября известило об окончании расследования уголовного дела по коррупционной статье в отношении теперь уже бывшего начальника ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по региону.

Взятка 40.мвд.рф

По версии следствия, он получил от подчиненного по службе сотрудника денежные средства в размере одного миллиона рублей. Взятка предназначалась за совершение бездействия в пользу взяткодателя — в непринятии мер по увольнению последнего за грубое нарушение трудовой дисциплины.

Кроме того, фигурант уголовного дела, явно выходя за пределы своих полномочий, действуя незаконно, без надлежащего оформления факта привлечения к труду, привлек к работе осужденных, отбывающих наказание в учреждении, чем существенно нарушил права и законные интересы осужденных. Уголовное дело было возбуждено по материалам УСБ ГУФСИН России по Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября СУ СК РФ по Иркутской области известило о вынесении приговора по коррупционной статье в отношении теперь уже бывшей сотруднице администрации Иркутска.

Читайте также: Экс-чиновница администрации Иркутска угодила в колонию за взятку