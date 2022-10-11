* талибами — запрещённая в России организация

Тегеран, 11 октября, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Член Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Исламского совета Ирана Джалил Рахими Джаханабади, считает, что отношения его страны с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) зависят от их политики по отношению к афганскому народу. Об этом сообщает информационное агентство «Шафакна».

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Об этом он заявил на встрече с главой представительства Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA) в Иране Хидео Икба, с которым обсудил последние события в Афганистане.

«Отношения между Исламской Республикой Иран и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) зависят от их политики в отношении народа Афганистана и их взаимодействия с различными этническими и политическими группами в формировании инклюзивного правительства. Наша текущая политика заключается в том, чтобы оказывать всестороннюю помощь народу Афганистана в целях предотвращения гуманитарной катастрофы», — отметил на встрече Джаханабади, слова которого приводит IRNA.

Депутат добавил: «Мы не спешим признавать «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ждём практических действий сегодняшних правителей Афганистана по выполнению национальных и международных обязательств, и необходима совместная работа всех стран региона и международного сообщества для предотвращения распространения кризиса в Афганистане».

«В ходе частых переговоров Ирана с властями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подчёркивалось, что необходимо как можно скорее сформировать инклюзивное народное правительство, чтобы уважались права всех религий и национальностей. В противном случае и в продолжение текущего процесса, который заключается в расширении конфликтов, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воссоздаст своё могущество, рекрутируя боевиков из уязвимых слоев общества», — добавил он.

В свою очередь, Хидео Икба сказал, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должен уважать международное право, чтобы получить признание.

«В новых инструкциях, которые были переданы нам, мы должны поддерживать афганский народ и контактировать с правительством талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но необходимо проводить различие между ними. По этой причине мы постоянно думаем об оказании помощи населению, несмотря на препятствия со стороны правительства», — указал Икба.

Глава представительства UNAMA отметил: «У нас есть офисы в разных частях Афганистана, и таким образом мы слышим вопросы людей и общаемся с местными властями. Наша политика в Афганистане отличается в различных регионах, и мы будем расширять наши усилия в сотрудничестве с соседними странами для защиты интересов афганского народа».