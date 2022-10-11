Таллин, 11 октября, 2022, 15:59 — ИА Регнум. В Эстонию за день въехали 203 военных беженца из б. УССР, в том числе 31 ребенок. Об этом сообщил Департамент полиции и пограничной охраны страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Из прибывших накануне беженцев для 119 человек Эстония является транзитным пунктом, то есть они желают продолжить путь в другую страну. В Эстонии решили остаться 84 беженца.

Всего с конца февраля 2022 года в Эстонию въехали 110 425 беженцев из б. УССР. Из них 60 002 остаются в стране до сих пор.