Число беженцев из б. УССР в Эстонии превысило 60 000 человек
Таллин, 11 октября, 2022, 15:59 — ИА Регнум. В Эстонию за день въехали 203 военных беженца из б. УССР, в том числе 31 ребенок. Об этом сообщил Департамент полиции и пограничной охраны страны.
Иван Шилов ИА REGNUM
Беженцы
Из прибывших накануне беженцев для 119 человек Эстония является транзитным пунктом, то есть они желают продолжить путь в другую страну. В Эстонии решили остаться 84 беженца.
Всего с конца февраля 2022 года в Эстонию въехали 110 425 беженцев из б. УССР. Из них 60 002 остаются в стране до сих пор.