Бухарест, , 15:59 — REGNUM Грузия всегда стремилась стать частью Европы, а Румыния и Польша поддерживали это устремление, заявила грузинский президент Саломе Зурабишвили 11 октября выступая на брифинге в Бухаресте.

Саломе Зурабишвили (сс) gipajournos

Она отметила, что Румыния на протяжении последних 30 лет поддерживает евроатлантические устремления Грузии.

«Она (Румыния) была нашим главным партнёром в Европе вместе с Польшей. И сегодня Румыния является нашим главным сторонником», — сказала Зурабишвили.

Грузинский президент отметила, что республике нужно доказать готовность получить статус кандидата на вхождение в Евросоюз. Она полагает, что грузинский народ не должен жалеть усилий для достижения этой цели.

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