Джакарта, , 16:03 — REGNUM Участие президента России Владимира Путина в саммите G20 подтвердила индонезийский министр иностранных дел Ретно Марсуди, сообщает 11 октября Okezone.

Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди U.S. Department of State

По словам главы индонезийской дипломатии, президент России принял приглашение. Она также отметила, что Владимир Зеленский также приедет на мероприятие.

Давая оценку контексту готовящегося мероприятия, Марсуди сказала, что «текущая мировая ситуация нестабильна». По её словам, Джакарта пытается «наладить связь с главами двух государств».

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