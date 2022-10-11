Миасс, Челябинская область, 11 октября, 2022, 17:08 — ИА Регнум. В создание высокотехнологичного производства транспортных средств «Арктический автобус», Минобрнауки РФ совместно с автомобильным заводом «Урал» планируют инвестировать 490 млн рублей. Об этом сегодня, 11 октября, рассказали в пресс-службе Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), сообщает ТАСС.

Www. uralaz.ru Арктический «Урал» на исследовательских испытаниях в Якутии

«Семейство транспортных средств «Арктический автобус» предназначено для организации безопасных перевозок пассажиров и мобильных пунктов социальной сферы в районах Крайнего Севера при температуре воздуха до минус 50 градусов, что обеспечит связанность территорий арктической зоны России. По плану, общая стоимость проекта составляет 490 млн рублей», — рассказали в пресс-службе ЮУрГУ.

Отмечается, что вложения министерства науки и высшего образования РФ составят 240 млн рублей, а завод «Урал» — 250 млн рублей. На данный момент осуществляется изготовление макетного образца транспортного средства — прототипа будущего унифицированного семейства транспортных средств.

Как сообщалоИА REGNUM, автомобильный завод «Урал» представил арктический автобус-вездеход на международном военно-техническом форуме «Армия-2022». Специализированная модель разработана для работы в экстремальных температурных условиях — до минус 50 градусов Цельсия.

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