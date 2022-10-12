Кострома, , 10:53 — REGNUM Власти Костромы планируют передать в концессию все муниципальные бани. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении экономики администрации города.

Муниципальная баня в Костроме

Официальная причина принятия решения — закон о ликвидации государственных и муниципальных унитарных предприятий в срок до 1 января 2025 года, принятый Госдумой в 2019 году.

«В связи с принятием закона одним из вариантов дальнейшей эксплуатации муниципальных бань является заключение концессионного соглашения с условием реконструкции объектов недвижимости и модернизации оборудования», — пояснили в управлении.

Сейчас в городе имеется четыре муниципальных бани и оздоровительный центр в Фабричном районе. Ещё одна помывочная в Заволжье была отдана в концессию обществу с ограниченной ответственностью «Дисконт» в 2019 году. Инвестор обновил в здании систему электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, оборудовал бассейн, хамам, массажный и парикмахерский кабинеты. Два раза в неделю баня работает по льготным расценкам, установленным администрацией. В остальные дни тариф определяет концессионер.

Чиновники сообщили, что инвестор для обновления городских бань пока не найден. Работа по определению суммы, которую он будет должен вложить в их модернизацию, ведётся.

Напомним, что ранее в Костроме были ликвидированы муниципальные «Городские ритуальные услуги «, старейший книжный магазин «Школьник «, «Столовая администрации Костромы «. Кроме этого, в ходе транспортной реформы планируют ликвидировать муниципальное «Троллейбусное управление».

Читайте ранее в этом сюжете: В муниципальной бане в Костроме оборудовали хамам и массажный кабинет

Читайте развитие сюжета: В Костроме закроют МУП, занимающийся ритуальными услугами