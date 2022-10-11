Ярославль, , 15:55 — REGNUM Депутат Ярославской областной думы, владелец сельхозземель и зампред комитета по аграрной политике Владимир Смирнов предложил исполнительной власти начать борьбу с дикими кабанами. Эмоциональное заявление народный избранник сделал на заседании комитета. По словам Смирнова, кабаны наносят огромный вред сельхозпроизводителям.

Кабан

«Я могу вам показать прямо слайды, целую кучу, что творят кабаны у нас на наших сельхозполях. Когда ты приходишь, а убирать-то уже нечего. Потому что за тебя эти кабаны уже всё убрали. Картошку уничтожают, реально. В этом году лично по своему хозяйству до 40% кукурузы мы потеряли. Спасибо нашим кабанам. До 40%. Взяли, посчитали площадь, где её нет и где она сохранилась. Я не говорю уже про пшеницу там или овёс», — возмутился Владимир Смирнов.

Депутат говорит, что кабаны выгодны охотничьим хозяйствам. Власти же лоббируют интересы охотников во вред сельхозпроизводителям.

«Охотпользователи за путёвки на этого кабана получают деньги. То есть это их живые деньги. Кормим, нехорошо сказать, у нас это уже поднаболело у товаропроизводителей… Несут колоссальные убытки сельхозтоваропроизводители. Пишем вам в департамент, я сам лично писал вам этой весной в департамент. О том, что у меня вот трактор едет, кукурузу сеет, сзади идут 12 кабанов уже по полю и эту кукурузу, которая ещё даже взойти не успела, они её просто выколупывают. То есть, приезжает ко мне ваш инспектор государственный, фамилию не буду называть. Представитель охотпользователей. И начинает мне доказывать, что не видим мы никаких следов жизнедеятельности кабанов. Ну что это за бред какой-то?», — сказал Владимир Смирнов.

Депутат предложил использовать опыт Калининградской области и просто уничтожить всех кабанов.

«Давайте всё-таки покончим с этой историей. Есть хороший пример Калининградской области. Всё чётко и ясно. Кабанов уничтожить. Заменить косулей, заменить оленем», — сказал депутат.

И. о. заместителя директора департамента охраны окружающей среды и природопользования с депутатом не согласился.

«У нас было в прошлом году ещё было поручение губернатора, чтобы обратить внимание. Мы остро реагировали на обращения сельхозпроизводителей. В частности, мы неоднократно выезжали по жалобе в Некрасовский район. Мы, совместно, коллективно, готовы проводить такую работу. Но, как показала практика за эти два выезда — разовая практика с появлением кабанов и не более чем», — сказал и. о. заместителя директора департамента охраны окружающей среди и природопользования Дмитрий Белёв.

Отверг чиновник и обвинения в том, что дикие кабаны распространяют африканскую чуму свиней. На предложение по уничтожению всех диких кабанов представитель профильного департамента не отреагировал.