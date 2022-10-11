Черемхово, Иркутская область, 11 октября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. В Иркутской области по иску прокурора суд взыскал в пользу несовершеннолетнего компенсацию морального вреда, причиненного вследствие укуса безнадзорного животного, сообщает 11 октября телеграм-канал областной прокуратуры.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Собака

Установлено, что в апреле 2022 года около магазина в п. Михайловка несовершеннолетнего укусила бесхозяйная собака, причинив поверхностную травму ноги.

На этом основании прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда, причиненного ребенку в результате укуса безнадзорного животного.

Черемховский районный суд требования прокурора удовлетворил, взыскав в пользу несовершеннолетнего в лице его законного представителя компенсацию в размере 5 тыс рублей.

После вступления решения суда в законную силу его исполнение будет проконтролировано прокуратурой.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседнем Забайкалье семилетняя девочка пропала 22 января после школы, но уже спустя полчаса после обращения в правоохранительные органы его тело со следами нападения животных было обнаружено на одном из пустырей в Домне. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

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