Самара, , 15:59 — REGNUM Нормативно-правовой акт о предоставлении выплат жителям Самарской области, призванным в ряды Вооруженных сил России в рамках проведения частичной мобилизации, утвержден на заседании правительства региона. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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В соответствии с постановлением областного правительства, мобилизованным гражданам будет выплачено по 50 тысяч рублей. Средства на эти цели выделят из резервного фонда регионального правительства.

«Данная выплата будет произведена в беззаявительном порядке на основании полученной информации от Министерства обороны Российской Федерации. Эта выплата не будет включаться в расчет среднедушевого дохода семьи для предоставления других мер социальной поддержки», — приводит пресс-служба слова министра социально-демографической и семейной политики области Регины Воробьевой.

Сообщается, что сейчас с Министерством обороны прорабатывается вопрос оперативного предоставления сведений о призванных жителях региона. После получения этой информации выплата будет произведена безотлагательно.

«Очень важно, чтобы это произошло оперативно», — заявил глава региона Дмитрий Азаров.

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