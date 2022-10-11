Рига, , 15:54 — REGNUM Во вторник, 11 октября, исполнилось 14 лет со дня смерти известной актрисы латвийского и советского кино Вии Артмане. Об этом сообщил латвийский портал bb. lv.

Флаг Латвии

Отмечается, что в Латвии не проводится никаких официальных мероприятий, приуроченных к событию, но артистку помнят многие благодарные зрители. Сделавшая себя громкое имя в годы СССР, Артмане в независимой Латвии долгие годы жила затворницей, тяжело болела.

Вия Артмане (при рождении она получила имя Алида Фрицевна Артмане) родилась 21 августа 1929 года в небольшом латвийском поселке Тукумского уезда, в крестьянской семье. Отца она не знала — он погиб за четыре месяца до рождения дочери.

Мать Алиды была батрачкой, семья мужа — довольно зажиточная — их брак не одобряла, но после гибели Фрица некоторое время они терпели беременную невестку, надеясь на рождение сына.

Но родилась дочка, и вскоре матери с младенцем указали на дверь. Детство Алиды в буржуазной Латвии было непростым: мать батрачила, зарабатывая на хлеб, а девочка была предоставлена сама себе. С 10 лет она уже работала пастушкой.

Жизнь дочери батрачки начала меняться в лучшую сторону с окончательным приходом советской власти в Латвию в 1944 году. Алида Артмане закончила школу, сменила имя на Вию, пошла учиться в актерскую студию при театре имени Яниса Райниса, а после ее окончания стала работать в Художественном академическом театре имени Райниса.

На театральной сцене она сыграла множество запоминающихся ролей в спектаклях: «Стакан воды», «Пигмалион», «Ромео и Джульетта», «Гамлет, принц датский», «Война и мир», «Дон Жуан», «Идиот», «Варвары», «Чайка», «Елизавета, королева английская», «Блудный сын», «Опасные связи», «Пиковая дама» и других.

В кино дебют Вии Артмане состоялся в 1956 году в фильме «После шторма». Известными фильмами с участием актрисы стали «Родная кровь» и «Никто не хотел умирать». Одной из самых ярких ролей актрисы считается Джулия Ламберт в экранизации романа Сомерсета Моэма «Театр». Всего в фильмографии актрисы около 50 киноролей.

В 1969 году Артмане была удостоена звания Народной артистки СССР. Также она являлась лауреатом различных кинематографических и государственных премий, кавалером нескольких орденов.

Её называли «Мать Латвии», о ней и ее жизни сняты документальные фильмы «Разговор с королевой» (1980) и «Обидеть королеву. Вия Артмане» (2007). На кинофестивале «Балтийская жемчужина» существует приз имени Вии Артмане.

Вия Артмане скончалась 11 октября 2008 года в Латвии на 80-м году жизни и похоронена на Покровском кладбище Риги.