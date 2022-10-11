* Meta — запрещённая в России организация

Москва, , 16:01 — REGNUM Решение о внесении корпорации Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в перечень террористов и экстремистов достаточно странное в разгар информационной войны, уверен вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»).

Владислав Даванков Пресс-служба партии «Новые люди»

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Росфинмониторинг внёс компанию Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в список экстремистов и террористов.

«Во-первых, почему этим занимается Росфинмониторинг? То есть федеральная служба по финансовому мониторингу. Если у вас есть доказательства того, что Мета (организация, деятельность которой запрещена в РФ) финансирует террористов и экстремистов, покажите их. Мы видим, что прокуратура уже предупреждает блогеров о недопустимости использования сетей Меты (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но всё ещё не увидели убедительных оснований», — отметил Даванков в своём телеграмм-канале.

Также депутат считает, то если из социальных сетей из-за угрозы уголовного преследования окончательно уйдут российские блогеры, то останется только одна точка зрения, которую последовательно критиковали российские публицисты, донося правду на всех возможных площадках.

«Почему в РФМ думают, что клеймо запретности отобьёт у людей интерес к Фейсбуку (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Инстаграму (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? 25 миллионов человек, которые скачали VPN, чтобы пользоваться Инстаграмом (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вести в нём бизнес, с этим не согласятся. Выходит, российские авторы уйдут с площадок, а пользователи — останутся. Не нужно доходить до абсурда и заколачивать все двери в мир изнутри. Иначе мы получим поколение, которое будет настраивать приёмник на западные станции и читать на кухнях самиздат. В СССР такое проходили, и ничем хорошим это не кончилось», — добавил вице-спикер Госдумы.

Даванков уверен, что любую доступную площадку нужно использовать как инструмент, а не отказываться от неё, особенно когда альтернативы нет.

Патриотических блогеров нужно поддерживать, а не лишать голоса, убежден депутат.

«Сегодня они наше оружие. Продолжим добиваться победы здравого смысла», — заключил парламентарий.

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