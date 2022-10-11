Париж, , 15:53 — REGNUM Во французском департаменте Валь-де-Марн были арестованы пять человек за то, что они тайно продавали бензин, передает BFM TV.

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20-летний мужчина был арестован в Аркейле возле заправочной станции. Драгоценную жидкость, купленную на этой же станции, мужчина предлагал другим автомобилистам по цене 3,50 евро за литр. У него было при себе 19 канистр по 5 литров каждая.

В тот же вечер около часа ночи четверо молодых людей в возрасте от 19 до 22 лет также были арестованы возле заправочной станции. Полицейские обнаружили в их автомобиле две канистры по 50 литров каждая. Они продавали бензин по 3,50 евро за литр.

Несколько нефтеперерабатывающих заводов на территории Франции пострадали от забастовок. Автолюбителям становится все труднее находить топливо.

Как сообщало ИА REGNUM, забастовка в Esso-ExxonMobil возобновилась, несмотря на соглашение о заработной плате.

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