Москва, 11 октября, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Переговоры с Вашингтоном возможны только после того, как ВСУ будут разгромлены, а марионетки США в Киеве — отстранены от власти и, в идеале, взяты нами в плен для последующего суда, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 11 октября, комментируя высказывания премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

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Как сообщалось ранее, Орбан заявил, что достижение мира на территории б. УССР возможно только на основе переговоров между Россией и США. Те, кто думают, будто конфликт можно завершить путем переговоров Москвы и Киева, живут «в каком-то другом мире», отметил он.

«Говоря о том, что мир на территории б. УССР возможен только на основе переговоров между Россией и США, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не открывает никакой «Америки». Но одну фразу к его рассуждениям надо обязательно добавить: переговоры с Вашингтоном возможны только после того, как ВСУ будут разгромлены, марионетки США в Киеве — отстранены от власти (в идеале, взяты нами в плен для последующего суда), а вопрос о будущем остатков б. УССР закрыт ввиду явного преимущества России.

Всё остальное — это горбачёвщина: иллюзии, за которые те, кто поддаётся или поддастся этим иллюзиям, заплатят очень дорого. Причём заплатят не только они, их тогда и не жалко, заплатит весь наш народ!

Путин не Горбачёв и по пути национального предательства не пойдёт», — отметил Михаил Демурин.