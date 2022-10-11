* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:54 — REGNUM Фронт национального сопротивления Афганистана, возглавляемый Ахмадом Масудом, утверждает, что за прошедший год талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заключили в тюрьмы более 5400 жителей провинции Панджшер по политическим мотивам. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ResoluteSupportMedia

Фронт заявляет, что причиной ареста этих людей является то, что они панджшерцы, а аресты направлены на ослабление фронта, осуществление геноцида, вымогательство у местного населения со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Жители Панджшера подтверждают, что с приходом радикалов к власти сотни жителей провинции были арестованы по обвинению в сотрудничестве с Фронтом национального сопротивления и находятся в тюрьмах талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В этой статье приводятся горькие и болезненные рассказы жителей Панджшера о тюрьмах радикалов.

Маулави Хисамуддин Хисам, бывший глава Совета улемов Афганистана и высокопоставленный член Фронта национального сопротивления, сообщает об аресте и тюремном заключении тысяч жителей провинции Панджшер. В интервью газете «8 Собх» он сказал: «Точные цифры только по провинции Панджшер — 5400 политических заключённых. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) используют их как заложников для ослабления сопротивления, геноцида, вымогательства, эксплуатации и использования в разведывательных целях. Их преступление состоит в том, что они — панджшерцы».

В ответ на вопрос о том, какое количество арестованных являются членами Фронта национального сопротивления, Хисам ответил: «80% населения страны — против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Сопротивление работает по трем направлениям: военное, культурное и политическое. Может быть, один процент этих людей составляет силы военного сопротивления. Жители Панджшера, Андараба, Хоста и Хехараджата заключаются в тюрьму по языковому признаку, и эта тенденция распространяется на другие провинции и этнические группы».

Маулави Хисам также критикует многомиллионную еженедельную помощь наличными, оказываемую Организацией Объединённых Наций и другими странами Афганистану после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и саркастически говорит: «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — единственный режим, у которого официально есть отряды смертников, и единственный враг Соединённых Штатов, который на данный момент официально получил 1,5 миллиарда долларов и являются властью, не имеющей религиозной, национальной и международной легитимности».

Жители Панджшера также подтверждают, что сотни жителей провинции были арестованы по обвинению в сотрудничестве с Фронтом национального сопротивления и находятся в тюрьмах талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По их словам, большинство арестованных не имеют никакого отношения к фронту и были арестованы радикалами из-за того, что они панджшерцы.

Провинция Панджшер. Афганистан (сс) Ahmad5shiry

У ряда жителей провинции Панджшер есть свои истории о тюрьмах талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они говорят, что боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жестоко пытают заключённых. Абдул Муталиб (псевдоним) — один из жителей уезда Париан. Он провёл около четырёх месяцев в тюрьме управления разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле: «Сотни молодых людей, подростков и даже стариков находятся в тюрьмах талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), потому что они родом из Панджшера. Большинство из них подверглись пыткам. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытают людей, арестованных по обвинению в сотрудничестве с Фронтом национального сопротивления. Они пытают заключенных по-разному, от электрошока до вырывания ногтей и так далее».

Насир Ахмад (псевдоним) — ещё один житель провинции Панджшер. Он также некоторое время находился в заключении в тюрьме местной администрации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере. Насир Ахмад говорит о пытках: «Я своими глазами видел, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в штаб-квартире полиции Панджшера подвесили на крыше пятиэтажного дома нескольких человек, обвинённых в сотрудничестве с Фронтом сопротивления. Они требовали от них признания и угрожали сбросить с крыши. Они пытали этих людей током несколько раз в день у нас на глазах».

Насир Ахмад добавляет, что десятки жителей Панджшера погибли в тюрьмах под пытками талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он отмечает: «Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали моего двоюродного брата и двух других молодых людей из нашего кишлака около пяти месяцев назад. Мы нашли тело брата, умершего под пытками, месяц спустя, и тела двух других юношей несколько дней назад. Из этих двух молодых людей, найденных под водопропускной трубой, остались только ботинки — собаки съели их трупы, брошенные талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Многие заключённые умирают под пытками и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) передают тела их семьям, но требуют гарантий, что они будут молчать».

По словам этого жителя Панджшера, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не признают заключение этих людей в тюрьмы и в ответ на запросы семей отрицают, что их родные находятся в заключении.

Жители провинции Панджшер также утверждают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вымогают деньги у заключённых за освобождение из тюрьмы. Форутан (псевдоним) — житель уезда Руха. В беседе с газетой «8 Собх» он сказал: «Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после пыток предали некоторых заключённых своему суду, невиновность их была доказана, и они должны были быть освобождены. Но командиры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) переправили их в неизвестное место и потребовали от семей деньги или оружие в обмен на освобождение».

Один из братьев Форутана в настоящее время заключён в тюрьме талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Форутан говорит, что его брат был солдатом в армии предыдущего правительства Афганистана и был арестован и заключен в тюрьму Абдул Хамидом Хорасани. По его словам, Хорасани, бывший начальник полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере, арестовал ряд жителей этой провинции под предлогом их сотрудничества с Фронтом национального сопротивления и требует деньги и оружие от семей этих людей. По его словам, «тех, кто может заплатить деньгами или оружием, он отпускает, а тех, кто не платит, Хорасани передаёт разведке талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под предлогом их принадлежности к Фронту сопротивления».

В тюрьме Pixabay.com

Эти утверждения были опровергнуты несколько дней назад Абдул Хамидом Хорасани, бывшим начальником полицейского управления Панджшера. Хорасани заявил в беседе с газетой «8 Собх», что арестовывает людей по приказу начальника разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

До сих пор ни одной организации или учреждению, в том числе специальному докладчику Совета ООН по правам человека, не было разрешено посетить тюрьмы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для ознакомления с условиями содержания заключённых. Некоторым иностранным журналистам, при условии соблюдения жёстких рамок, удалось подготовить репортажи из некоторых тюрем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но их доступ к информации был ограничен ответственными лицами радикалов.

Согласно опубликованным отчётам, тюрьмы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подчиняются двум силовым ведомствам группировки: министерству внутренних дел во главе с Сираджуддином Хаккани и разведывательному управлению во главе с маулави Абдул Хаком Васиком.