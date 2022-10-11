Мясниковский район, Ростовская область, , 15:51 — REGNUM В Мясниковском районе Ростовской области приступили к строительству сервисного центра Минского автомобильного завода. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

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По словам заместителя донского губернатора Александра Скрябина, это первый на территории России проект строительства сервисного центра завода МАЗ. Реализация проекта позволит создать рабочие места, а также придаст импульс социально-экономическому развитию Ростовской области и Белоруссии. Как ожидается, сервисный центр станет флагманом в поставке техники МАЗа, запасных частей и услуг в Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.

Кроме того, запуск строительства стал важным событием в укреплении отношений России и Белоруссии.

На территории завода заложена капсула с посланием потомкам.