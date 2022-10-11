Белорусский МАЗ строит в Ростовской области сервисный центр
Мясниковский район, Ростовская область, 11 октября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. В Мясниковском районе Ростовской области приступили к строительству сервисного центра Минского автомобильного завода. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.
По словам заместителя донского губернатора Александра Скрябина, это первый на территории России проект строительства сервисного центра завода МАЗ. Реализация проекта позволит создать рабочие места, а также придаст импульс социально-экономическому развитию Ростовской области и Белоруссии. Как ожидается, сервисный центр станет флагманом в поставке техники МАЗа, запасных частей и услуг в Южный и Северо-Кавказский федеральные округа.
Кроме того, запуск строительства стал важным событием в укреплении отношений России и Белоруссии.
На территории завода заложена капсула с посланием потомкам.