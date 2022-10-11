София, , 15:51 — REGNUM Российская Федерация не обвиняла и не будет обвинять Болгарию в пособничестве терроризму в связи с терактом на Крымском мосту 8 октября 2022-го года. Об этом 11 октября со ссылкой на заявление действующего болгарского премьер-министра Гылыба Донева сообщает софийский информационная служба News. bg.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам Донева, на сегодняшний день власти Болгарии выразили намерение провести собственное расследование возможной причастности болгарских граждан к соответствующей трагедии.

«Мы также хотим установить истину, — резюмировал, в частности, он. — Но уже сейчас можно сказать, что Москва отказывается рассматривать Болгарию в качестве страны, причастной к катастрофе на Крымском мосту».

При этом Донев не стал отвечать на вопрос журналистов, действительно ли грузовик, взорвавшийся на одном из крупнейших региональных инженерных сооружений РФ, был загружен на территории Болгарии.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту был умышленно взорван грузовик с болгарской регистрацией. Погибли три человека, серьезно пострадала транспортная развязка.