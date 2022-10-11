Бухарест, 11 октября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Румыния продолжить оставаться одним из наиболее значительных сторонников евроинтеграции Грузии. Об этом 11 октября заявил румынский президент Клаус Йоханнис в ходе визита в Бухарест грузинского президента Саломе Зурабишвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Клаус Йоханнис

«Мы создали исторический момент в двусторонних отношениях: подписали декларацию о стратегическом партнёрстве. Вместе с госпожой президентом, мы создали и заложили основу для стратегического партнёрства между Румынией и Грузией», — сказал Йоханнис.

Он также напомнил, что для евроинтеграции Грузии в стране обязательно нужно провести ряд непростых реформ. Йоханнис также выразил надежду, что партнёрство между странами улучшит их взаимодействие в сфере безопасности.

Напомним, в июле Евросовет не дал Грузии статус кандидата в ЕС, а потребовал сначала выполнить 12 условий, в том числе добиться «деполяризации» между властями и оппозицией.