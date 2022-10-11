Донецк, 11 октября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, сообщили 11 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:05 — н. п. Орловка — г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики ВСУ обстреляли Донецк и Землянки.

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