Иркутск, 11 октября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. В Баяндаевском районе на участке автодороги Баяндай — Нагалык уложат 15 километров асфальтобетонного покрытия. О начале капитального ремонта 11 октября сообщает телеграм-канал правительства Иркутской области. Работы рассчитаны на два ближайших года. На участке идет устройство земляного полотна, укладка водопропускных труб, дорожной одежды.

Правительство Иркутской области Иркутская область. Дорога Баяндай — Нагалык

«Губернатор Игорь Кобзев поручил привести участок этой дороги в нормативное состояние. Ранее он имел грунтовое и частично асфальтобетонное покрытие. После ремонта на всем протяжении появится покрытие из плотного мелкозернистого асфальтобетона. В населенных пунктах Баяндай и Нагалык будут сделаны тротуары, в селе Баяндай проектом предусмотрено устройство стационарного электрического освещения. Сейчас работы идут по графику», — отметил Максим Лобанов.

На капитальный ремонт выделено 510 млн рублей из областного и федерального бюджетов. Его планируется завершить осенью следующего года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Куйтутнском районе Иркутской области, благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», открыт новый участок автомобильной дороги Р-255 «Сибирь».

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