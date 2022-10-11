Санкт-Петербург, 11 октября 2022, 15:49 — REGNUM В рамках программы обновления подвижного состава Санкт-Петербург в ближайшие годы закупит около шестисот новейших трамваев серии «Богатырь-М», сообщил на рабочем совещании в Смольном 11 октября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что недавно трамвай «Богатырь М» показали президенту России Владимиру Путину.
Этот двухвагонный трамвай выпускается компанией «ПК Транспортные системы». В основе вагона — уникальная низкопольная поворотная эластичная тележка. Первые 25 образцов трамвая «Богатырь-М» п в рамках поставок текущего года уже поступили в Петербург. Еще 34 должны поступить до конца 2022 года.
«Мы приступаем совместно с «Горэлектротрансом» к масштабной программе комплексного обновления подвижного состава и всей электротранспортной инфраструктуры города. В ближайшие шесть лет — до 2028 года — Петербург должен получить почти шестьсот трамваев серии «Богатырь-М», — сказал Александр Беглов.
По словам губернатора, уже заключены контракты на поставку почти двухсот таких трамваев.
Трамваи «Богатырь-М» обладают повышенным уровнем комфорта и безопасности, оснащены системой активной помощи водителю и могут сами остановиться, если водитель потерял сознание или отвлекся, либо если на пути возникнет столкновения с препятствием или пешеходом.
Губернатор также напомнил о масштабном обновлении подвижного состава петербургского метрополитена. Уже заключены контракты на поставку 950 вагонов серии «Балтиец». Это более половины всего подвижного состава.
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Кроме того, до конца 2024 года для городского электротранспорта будет модернизировано 80% контактно-кабельной сети, почти 65 километров трамвайных путей, и свыше 70% оборудования тяговых подстанций. К концу 2028 года город планирует обновить пять трамвайных парков и один трамвайно-троллейбусный парк.
Двухсекционный трамвайный вагон 71-923М разработан с учётом требований эксплуатации в современных городах на маршрутах со средним пассажиропотоком: три широких дверных проёма, широкие накопительные площадки, откидная аппарель и место для инвалидной коляски с системой фиксации и системой оповещения водителя, сидячие места для пассажиров с ограниченной мобильностью, современный дизайн, просторный светлый салон. На трамвае этой модели предусмотрены: раздельный климат-контроль пассажирского салона и кабины водителя, наружная система видеоконтроля посадки и высадки пассажиров и мониторинга дорожной обстановки, система активной и пассивной помощи водителю при управлении трамвайным вагоном, запас автономного хода не менее 1,5 километра, счетчик пассажиропотока. Количество мест для сидения 45 или 49, пассажировместимость 138-193 человека.
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