Санкт-Петербург, , 15:49 — REGNUM В рамках программы обновления подвижного состава Санкт-Петербург в ближайшие годы закупит около шестисот новейших трамваев серии «Богатырь-М», сообщил на рабочем совещании в Смольном 11 октября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что недавно трамвай «Богатырь М» показали президенту России Владимиру Путину.

Трамвай Богатырь-М pk-ts.org

Этот двухвагонный трамвай выпускается компанией «ПК Транспортные системы». В основе вагона — уникальная низкопольная поворотная эластичная тележка. Первые 25 образцов трамвая «Богатырь-М» п в рамках поставок текущего года уже поступили в Петербург. Еще 34 должны поступить до конца 2022 года.

«Мы приступаем совместно с «Горэлектротрансом» к масштабной программе комплексного обновления подвижного состава и всей электротранспортной инфраструктуры города. В ближайшие шесть лет — до 2028 года — Петербург должен получить почти шестьсот трамваев серии «Богатырь-М», — сказал Александр Беглов.

По словам губернатора, уже заключены контракты на поставку почти двухсот таких трамваев.

Трамваи «Богатырь-М» обладают повышенным уровнем комфорта и безопасности, оснащены системой активной помощи водителю и могут сами остановиться, если водитель потерял сознание или отвлекся, либо если на пути возникнет столкновения с препятствием или пешеходом.

Губернатор также напомнил о масштабном обновлении подвижного состава петербургского метрополитена. Уже заключены контракты на поставку 950 вагонов серии «Балтиец». Это более половины всего подвижного состава.

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Кроме того, до конца 2024 года для городского электротранспорта будет модернизировано 80% контактно-кабельной сети, почти 65 километров трамвайных путей, и свыше 70% оборудования тяговых подстанций. К концу 2028 года город планирует обновить пять трамвайных парков и один трамвайно-троллейбусный парк.

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