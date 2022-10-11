Ставрополь, 11 октября 2022, 15:49 — REGNUM Жителям Ставрополья, которые были мобилизованы для участия в военной спецоперации на территории б. УССР, необходимо взять с собой только личные вещи. Всем остальным необходимым для несения службы их обеспечат в воинских частях. Об этом военный комиссар Ставропольского края Владимир Тельнов в прямом эфире телеканала «СвоёТВ».
Ранее сообщалось, что власти Ставропольского края взяли на себя обязанность по доэкипировке мобилизованных необходимыми вещами, в том числе ковриками и спальными мешками.
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