Ставрополь, 11 октября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Жителям Ставрополья, которые были мобилизованы для участия в военной спецоперации на территории б. УССР, необходимо взять с собой только личные вещи. Всем остальным необходимым для несения службы их обеспечат в воинских частях. Об этом военный комиссар Ставропольского края Владимир Тельнов в прямом эфире телеканала «СвоёТВ».

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«Всё, что необходимо — вещевое имущество и всё остальное — они получают по прибытии в воинскую часть. Необходимости покупать экипировку самому нет. Мобилизованный может приобрести туалетные принадлежности, какие-то личные вещи, например, носки — что ему необходимо для личного пользования. Всё остальное обеспечит министерство обороны. Однозначно, без бронежилета и каски его не выпустят за ворота воинской части», — приводит телеканал слова военкома.

Ранее сообщалось, что власти Ставропольского края взяли на себя обязанность по доэкипировке мобилизованных необходимыми вещами, в том числе ковриками и спальными мешками.