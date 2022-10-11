Саратов, 11 октября, 2022, 17:02 — ИА Регнум. В Саратове 40-летнего руководителя частной медицинской клиники подозревают в совершении 76 эпизодов незаконной деятельности, связанной с подделкой документов и незаконным оборотом психотропных веществ. Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

Установлено, что обвиняемый по поддельным документам о медицинском образовании и профессиональной специализации зарегистрировал клинику экстренной наркологии и разместил соответствующую рекламу на билбордах в Саратове. В медцентре им оказывались медицинские услуги пациентам с наркотической и алкогольной зависимостью.

Не являясь медицинским работником и не имея права выписывать рецепты, злоумышленник оформлял бланки на вымышленных пациентов, а потом лично получал по ним в аптеках психотропные препараты для дальнейшего сбыта.

По месту жительства лжемедика обнаружены содержащие психотропные вещества медицинские препараты, изъято около 300 таблеток и более 200 ампул лекарственных средств, оборот которых в России ограничен.

До решения суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, с января по июль 2022 года патологоанатом одного из медицинских учреждений Ершовского района проводил исследования на платной основе, хотя производиться они должны были на безвозмездной основе.

Читайте также: В Саратове медсестру уличили во внесении ложных данных о вакцинации