Иркутск, , 15:45 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области известило о серьезном ДТП с пострадавшими на автодороге в районе поселка Железнодорожный Усольского района. Сегодня вечером, 11 октября, там произошло столкновение автомобиля с межмуниципальным автобусом, двигавшимся по маршруту «Иркутск-Усть-Кут», и ещё одним автомобилем иностранного производства.

Авария

В результате аварии пассажиры автобуса не пострадали, травмы получили водитель и пассажир первого автомобиля, которые доставлены в медицинское учреждение. Причины произошедшего и тяжесть телесных повреждений устанавливаются. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 по 9 октября на территории Иркутской области произошло 43 аварии, в которых 6 человек погибли, 49 человек получили травмы различной степени тяжести.

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