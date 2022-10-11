* Meta — запрещённая в России организация

Москва, , 15:44 — REGNUM Рынок ждет разъяснений по признанию корпорации Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экстремистской. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 октября заявил руководитель рекламного холдинга The Business Pill, лауреат Премии Рунета Игорь Малинин.

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«Когда Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была признана экстремистской, рынок ждал разъяснений, и было сказано, что в целом пользоваться соцсетями можно. Поэтому разъяснений мы ждём и в этот раз», — сказал Малинин.

Эксперт дал совет тем, кто хочет себя обезопасить.

«Советую пока исключить любую коммерческую деятельность, связанную с этими площадками. Потому что даже если вы крутите рекламу на зарубежные страны через иностранную карточку, вы фактически отдаёте деньги организации, названной террористической. И здесь есть потенциал риска», — отметил Малинин.

«Также если говорить о бизнесе, я замечаю идеологические тренды: компании добровольно закрывают аккаунты в соцсетях Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем самым проявляя патриотизм. Соответственно, с этой стороны компании могут также нарваться на репутационные риски», — добавил эксперт.

«Что касается более широкой аудитории, то её больше заботит WhatsApp, но это мессенджер, и «публичного» контента он не производит. Поэтому и «экстремизм» обошёл его стороной. Однако при формулировке «терроризм» речь может зайти в целом о протоколах безопасности и хранении персональных данных, сервис могут дополнительно начать проверять по этому поводу», — допустил Малинин.

Росфинмониторинг внес компанию Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в перечень экстремистов и террористов. После начала спецоперации Meta Platforms (организация, деятельность которой запрещена в РФ) временно сняла в социальных сетях Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запрет на призывы к насилию против российских военных, «но не против гражданского населения».

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