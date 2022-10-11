Юбилей атамана Платова могут отметить в четырёх регионах России
Ростов-на-Дону, 11 октября, 2022, 15:39 — ИА Регнум. 270-летие прославленного донского атамана Матвея Платова могут отметить в четырёх регионах России — на территориях войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское». Об этом шла речь на первом заседании организационного комитета по проведению в 2023 году в Ростовской области Года атамана Платова.
«Всевеликое войско Донское географически не ограничивается только Ростовской областью, поэтому считаю необходимым включить в план мероприятия, вовлекающие и другие регионы. Предложения должны поступить от муниципалитетов региона, которым необходимо разработать собственные расширенные планы с конкретными мероприятиями», — отметил заместитель донского губернатора Михаил Корнеев.
Как ожидается, в 2023 году донские казаки повторят путь возвращения легендарного атамана из похода 1812–1814 годов и проведут конный переход по маршруту станица Казанская — Новочеркасск. В вузах и других образовательных учреждениях, носящих имя Платова, учредят именные стипендии, в памятных местах установят мемориальные доски.
Также планируется провести научные и научно-практические конференции, тематические выставки и культурные программы в музеях, конкурсы, выпустить научно-популярную книгу для детей и школьников. Организационный комитет рассмотрит и другие предложения, которые, как ожидается, предоставят в том числе Калмыкия, Астраханская и Волгоградская области.