Ростов-на-Дону, 11 октября, 2022, 15:39 — ИА Регнум. 270-летие прославленного донского атамана Матвея Платова могут отметить в четырёх регионах России — на территориях войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское». Об этом шла речь на первом заседании организационного комитета по проведению в 2023 году в Ростовской области Года атамана Платова.

Граф Матвей Иванович Платов. Атаман Донского казачьего войска, генерал от кавалерии. Принимал участие во всех войнах Российской империи конца XVIII века. Портрет кисти Джорджа Доу

«Всевеликое войско Донское географически не ограничивается только Ростовской областью, поэтому считаю необходимым включить в план мероприятия, вовлекающие и другие регионы. Предложения должны поступить от муниципалитетов региона, которым необходимо разработать собственные расширенные планы с конкретными мероприятиями», — отметил заместитель донского губернатора Михаил Корнеев.

Как ожидается, в 2023 году донские казаки повторят путь возвращения легендарного атамана из похода 1812–1814 годов и проведут конный переход по маршруту станица Казанская — Новочеркасск. В вузах и других образовательных учреждениях, носящих имя Платова, учредят именные стипендии, в памятных местах установят мемориальные доски.

Также планируется провести научные и научно-практические конференции, тематические выставки и культурные программы в музеях, конкурсы, выпустить научно-популярную книгу для детей и школьников. Организационный комитет рассмотрит и другие предложения, которые, как ожидается, предоставят в том числе Калмыкия, Астраханская и Волгоградская области.