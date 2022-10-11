Донецк, 11 октября, 2022, 15:39 — ИА Регнум. В Донецке в результате обстрела со стороны киевских боевиков пострадала женщина, сообщил 11 октября мэр города Алексей Кулемзин.

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«В результате обстрела Киевского района ранена женщина 1966 года рождения», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, в результате обстрелов в этом районе также повреждена газовая труба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 11 октября боевики ВСУ обстреляли Донецк и Землянки.

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