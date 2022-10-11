Донецк, , 15:44 — REGNUM Киевский район Донецка подвергся очередному обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщает 11 октября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Осколок снаряда Александр Погожев © ИА REGNUM

Обстрел зафиксирован в 15:20 с позиций ВСУ в Орловке. По Киевскому району Донецка было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела Куйбышевского района Донецка был ранен мужчина 1979 года рождения.

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