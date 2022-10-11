Чита, , 15:39 — REGNUM Правительство Забайкальского края совместно с муниципалитетами приняло решение не закупать к Новому году праздничную атрибутику, а сэкономленные средства направить на поддержку мобилизованным жителям и их семьям. Начальник управления пресс-службы правительства Забайкальского края Роман Шадрин 11 октября изложил официальную позицию правительства региона о праздновании Нового года.

С Новым годом! Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В этом году традиционные бюджетные расходы на покупку дополнительной праздничной иллюминации, атрибутики, фейерверков будут сокращены до предельного минимума. Все высвобожденные средства пойдут на нужды мобилизованных и добровольческих забайкальских частей, а также на поддержку семей мобилизованных. Важно, что экономия от новогодних расходов — не единственный и не главный источник средств для поддержки наших бойцов и их семей», — написал он в своем телеграм-канале.

Роман Шадрин добавил, что речи об отмене новогодних празднований в Забайкальском крае не идет.

«Отнимать праздник у забайкальских детей и их родителей никто не посмеет, ни при каких обстоятельствах», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в Ростовской области не будут проводить массовые мероприятия по случаю празднования Нового года, в своем телеграм-канале донской губернатор Василий Голубев.

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