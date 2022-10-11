Тбилиси, , 15:39 — REGNUM Федерация бокса Грузии выступает за то, чтобы министерство культуры и спорта разделили на два независимых ведомства. Данную петицию, размещенную на сайте организации, поддержали 15 спортивных федераций республики.

Флаг Грузии © ИА REGNUM

«Спорт нужно выделить как отрасль и создать отдельное министерство или департамент. Мы считаем, что те, кто курирует и руководит спортом, обязательно должны знать, понимать, быть в курсе дела, что нужно спортивным федерациям», — говорится в документе.

Авторы петиции на имя премьер-министра Ираклия Гарибашвили утверждают, что у них с руководством министерства есть недопонимание, а также проблемы с финансированием.

Министр культуры и спорта Грузии Тея Цулукиани по этому поводу заявила, что такие решения предпринимает правительство в целом, а не отдельный министр.

Напомним, ранее Цулукиани пожаловалась, что её плохо воспринимают мужчины-спортсмены. Президент также обвинила главу Федерации бокса Давида Циклаури в попытке её ударить после отказа в финансировании. Сам Циклаури отрицает это.

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