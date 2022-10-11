Рига, , 15:38 — REGNUM

Осень Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Владельцы частных домов и небольших садов в Латвии привыкли поздней осенью сжигать собранную на своих участках листву. Однако в Риге действует жесткий штраф за подобные действия, напомнило латвийское издание bb. lv.

Начальник отдела Рижской городской полиции Гунтис Берзиньш объяснил наличие штрафов плотной жилой застройкой. Кучи сжигаемых листьев производят едкий дым, который портит воздух и мешает жителям близлежащих домов. Именно поэтому в столице запрещено сжигать листья, ветви деревьев, скошенную траву и другие отходы. Листья должны быть собраны и организован их вывоз на специальные площадки.

Штраф за самостоятельное сжигание листьев составляет от 70 до 1 000 евро. Величина штрафа оценивается полицией индивидуально — учитывается как само нарушение, так и отношение нарушителя, предыдущие нарушения (если таковые имеются) и другие факторы.