Нью-Йорк, США, 11 октября, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Насир Фаик, представитель Афганистана в Организации Объединённых Наций, сообщил Afghanistan international, что Афганистан является кандидатом на членство в Совете по правам человека.

Pixabay.com Флаг Афганистана

Учитывая нарушение прав человека талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), он добавил, что «представительство афганского народа» в этом совете может помочь оказать давление на радикалов.

Афганистан будет соперничать с Бангладеш, Южной Кореей, Киргизией, Мальдивскими островами и Вьетнамом за одно из четырёх вакантных мест в Азиатско-Тихоокеанской группе Совета ООН по правам человека на период 2023–2025 гг.

Представитель Афганистана в ООН признал, что отсутствие легитимного правительства в Кабуле сделало участие в выборах на членство в этом совете трудным и сложным. Однако он подчеркнул, что участие Афганистана в выборах имеет «символическое значение» и более всего свидетельствует о «приверженности Афганистана правам человека».

В то же время афганские дипломатические миссии, в состав которых входят послы предыдущего правительства, не имеющие отношения к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), распространили заявление с просьбой к членам Ассамблеи ООН проголосовать за членство Афганистана в Совете.

В заявлении говорится, что получение места в Совете по правам человека станет важной возможностью выразить мнения, требования, опасения и отразить ежедневную боль и страдания афганского народа.

Ранее Афганистан был членом этого совета с 2018 по 2020 год.