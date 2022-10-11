Рубцовск, Алтайский край, 11 октября, 2022, 15:35 — ИА Регнум. В Рубцовском районе Алтайского края 11 октября ликвидирован природный пожар, сообщает ГУ МЧС РФ по региону. Отмечается при этом, что сухая и ветреная погода по-прежнему приводит к осложнению оперативной обстановки.

32. mchs. gov. ru Пожар

Так, в окрестностях села Березовка произошло возгорание сухой травы. Несколько очагов пожаров общей площадью порядка 0,5 га ликвидировали 4 автоцистерны, 16 человек личного состава Рубцовского пожарно-спасательного гарнизона.

В работе использовались ранцевые огнетушители. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных огонь удалось остановить, пожар ликвидирован, случаев перехода пламени на строения не допущено.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 по 10 октября в Алтайскому краю было передано о высокой пожароопасности.

Читайте также: В Алтайском крае объявлено о высокой пожароопасности