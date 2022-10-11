Москва, 11 октября, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Есть вероятность, что до конца 2022 года в России могут сократиться объемы потребительского кредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 октября заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала информацию о том, что в конце сентября 2022 года российские банки резко повысили ставки по потребительским кредитам.

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«Сейчас банки видят риски в кредитовании. На это повлиял отказ клиентов от страхования кредитов. Помимо этого, банки стали видеть в ОФЗ более привлекательные условия по их использованию и получению дохода. ОФЗ гарантированы государством. И кредиты становятся менее интересны для предоставления их гражданам, — сказала Ермилова. — Для снижения рисков банки стали поднимать ставки по кредитам, в том числе по ипотечным. Пока крупнейшие банки держат ставки, но есть вероятность, что тоже вслед за остальными начнут поднимать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития одобрило льготные инвесткредиты для МСП.