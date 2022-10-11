Белгород, , 15:33 — REGNUM Информация об изъятии автомобилей для нужд армии распространяется в социальных сетях среди жителей Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской и Ростовской областей, сообщает 11 октября корреспондент ИА REGNUM.

Фейк ИА REGNUM

Соответствующий указ якобы подписал в конце сентября 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу. В телеграм-канале «Война с фейками» проверили подлинность документа и опровергли эту информацию.

«Это очередная попытка создать напряжённость среди жителей приграничных областей. Документ фейковый, такого распоряжения никто не давал. Более того, конфисковать транспорт жителей РФ будут в самую последнюю очередь: в случае выхода специального распоряжения, в первую очередь мобилизуют машины всевозможных организаций и ведомств», — подчеркнули администраторы канала.