Иркутск, , 15:32 — REGNUM Министерство культуры Иркутской области доставило в Кировск (ЛНР) 740 единиц оргтехники и звукового оборудования. Как сообщает 11 октября телеграм-канал правительства Приангарья, это компьютеры, ноутбуки, звукоусилительные комплекты, микрофоны, многофункциональные устройства. Привезено 200 книг современных авторов.

Гуманитарная помощь ЛНР Правительство Иркутской области

Помощь получили 13 учреждений культуры. Для школы искусств дополнительно приобрели акустическую систему, пюпитры, стойки под микрофоны, микшерный пульт. Для отдела культуры, спорта и молодёжи администрации города — фотоаппарат и портативную акустическую систему.

«Оснащенность учреждений культуры Кировска необходимым оборудованием составляла 15%. Было закуплено и доставлено необходимое оборудование. Учреждения культуры города работали даже в самые тяжелые времена. Сейчас, с новым оборудованием, проведение мероприятий станет более качественным», — отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября в рамках взаимодействия Иркутской области и Кировска из Приангарья в комплексный центр социального обслуживания доставили гуманитарную помощь в виде необходимой оргтехники для организации процесса предоставления социальных услуг.

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