Москва, , 15:31 — REGNUM В России в ближайшие полгода не ожидается серьезного роста цен на жилье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 октября заявил координатор экспертно-аналитического центра института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Алексей Поплавский.

Жилье image4you

«При текущих экономических условиях рост цен на жилье в теории и на практике может быть обеспечен только определенными действиями регуляторов рынка, — сказал Поплавский. — Насколько нам известно, регуляторы не имеют намерений обеспечивать рост цен, так как это в нынешней ситуации связно с высочайшим риском раздутия «пузыря». Сейчас задача регуляторов — предотвратить резкое падение цен и коллапс отрасли. И нет, мы пока не ожидаем сколько-нибудь существенного роста цен на жилье в ближайшие полгода».

При этом он подчеркнул, что на фоне происходящего сейчас на фондовом рынке недвижимость — один из немногих инструментов сбережения денег.

«Покупка жилья для большинства жителей страны — это предельно консервативная инвестиция, доходность по которой рассчитать сейчас очень сложно. Тем не менее, если стоит задача улучшить персональные жилищные условия и предлагается хороший дисконт, то почему бы не воспользоваться моментом», — сказал Поплавский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Москва заняла 16-е место по росту цен на жилье среди мегаполисов России.

Читайте ранее в этом сюжете: Москва уступила лидерство в рейтинге городов по росту цен на жильё