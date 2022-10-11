Ростов-на-Дону, , 15:30 — REGNUM С начала 2022 года сотрудники службы «112» в Ростовской области приняли более 3 млн обращений. Как сообщил заместитель донского губернатора Вадим Артемов, большинство обратившихся попросили о помощи, набрав номер 112.

Система 112 Скриншот страницы freeadvice.ru

«Сегодня к платформе «112» подключены семь экстренных оперативных служб, что позволяет минимизировать время реагирования на происшествие. Среднее время обработки вызова составляет три минуты, в сутки операторы-112 обрабатывают более 11 тысяч звонков», — уточнил Артемов.

Более половины обращений жителей Ростовской области касались привлечения специалистов скорой медицинской помощи, на втором месте — сообщения о коммунальных проблемах, на третьем — обращения в полицию.