Кабул, , 15:29 — REGNUM Правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляет о возобновлении экспорта кедровых орехов из Афганистана в Китай по воздушному коридору. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Флаг Китая Муллагалиев Даниль © ИА REGNUM

На церемонии, состоявшейся в Кабуле, мулла Абдул Гани Барадар, заместитель премьер-министра правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по экономическим вопросам, заявил, что с открытием воздушного коридора и возобновлением экспорта орехов в Китай, торговля между двумя странами будет расширяться.

Министерство торговли талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что с возобновлением работы воздушного коридора в Китай была экспортирована партия кедровых орехов в количестве 20 тонн на сумму 500 тысяч долларов.

Кедровые орехи — один из экспортных товаров Афганистана, а Китай является одним из его основных импортёров.

Афганистан является одной из крупнейших стран-производителей кедровых орехов. Провинции Пактия, Хост и прилегающие к ним районы соседних провинций изобилуют кедровыми лесами.