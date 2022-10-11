Москва, , 15:29 — REGNUM Новый финансовый строй только зарождается, но уже сейчас можно обрисовать его основные черты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 октября заявил доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финуниверситета при правительстве РФ Андрей Гусев.

Финансы Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это разнообразие, часто даже разнонаправленность действий и ответных реакций на вызовы, а также многообразие текущих «финансовых укладов», актуальных как для отдельных стран, так и для отдельных отраслей и компаний, — сказал Гусев. — Постепенно, а иногда и весьма стремительно разрушаются условия для продолжения традиционных процессов развития финансовой глобализации, по крайней мере в том базовом виде, в котором она формировалась в последней четверти XX века и начале XXI века. Как будто именно децентрализация, пришедшая из технологии блокчейна, распространяется на всю международную финансовую систему».

По его словам, в мире очень быстро создаётся некий своеобразный макроэкономический, макрофинансовый FinTech.

«В этой новой экосистеме все инструменты и действия, которые могут применять финансовые регуляторы и институты, нужны не для встраивания в красивые теории или обычного финансового пиара, а только для поддержания эффективности именно в тех сегментах, в которых они необходимы и имеют очевидный смысл», — сказал Гусев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Гусев заявил, что глобальный финансовый миропорядок ждет длительное расстройство.

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