София, 11 октября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Во Врацкой области Болгарии неподалеку от болгарско-румынской границы полиция ликвидировала крупную нарколабораторию, производившую запрещенные вещества в промышленных масштабах. Об этом 11 октября сообщает софийская информационная служба News. bg.

(сс)apoltix Полиция Болгарии

По предварительным данным, в ходе соответствующей спецоперации было изъято более 50 кг растительных и синтетических наркотиков. Кроме того, в «цехах» и «оранжереях» структуры обнаружили современную аппаратуру и спрятанные в тайниках деньги.

Общая сумма конфискованных активов не разглашается.

Напомним, ранее действующее правительство Болгарии объявило о проведении масштабной спецоперации по борьбе с производством и реализацией наркотиков на всей территории страны.