Грозный, 11 октября 2022, 15:28 — REGNUM Бойцы чеченского подразделения «Ахмат-Крепость» сбили беспилотник производства США, направлявшийся на позиции ВС РФ с минометным снарядом. Мощный 100-килограммовый квадрокоптер показал в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он уточнил, что трофей был обезврежен отрядом под руководством командира ОМОН «Ахмат-Крепость» (на транспорте) управления Росгвардии по ЧР Аслана Хизриева («Торнадо»).
Как подчеркнул Кадыров, теперь эта американская «птичка» в руках нацистских формирований киевского режима никогда не будет сеять смерть.
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