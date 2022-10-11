Грозный, 11 октября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Бойцы чеченского подразделения «Ахмат-Крепость» сбили беспилотник производства США, направлявшийся на позиции ВС РФ с минометным снарядом. Мощный 100-килограммовый квадрокоптер показал в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Он уточнил, что трофей был обезврежен отрядом под руководством командира ОМОН «Ахмат-Крепость» (на транспорте) управления Росгвардии по ЧР Аслана Хизриева («Торнадо»).

«Бойцы затрофеили несколько вражеских американских БПЛА, один из которых вы видите на видео. Эта железная туша весом под 100 килограммов пыталась сбросить на позиции российских войск минометный снаряд. Наши охотники сработали на опережение — обнаружили квадрокоптер и сбили его», — написал чеченский лидер.

Как подчеркнул Кадыров, теперь эта американская «птичка» в руках нацистских формирований киевского режима никогда не будет сеять смерть.